版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 11:24 BJT

韩国股市：早盘触及三周高位，造船类股上扬

“有些人认为缩减购债进程可能将延迟到今年底，不过美联储更可能维持当前的立场，审慎考虑升息，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak称。

造船类股走势最抢眼，三星重工业 飙升7%，大宇造船 大涨6.7%，现代尾浦造船 涨幅则达到了7.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐