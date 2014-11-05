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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:42 BJT

韩国汇市：韩元小涨，受空头回补提振

0135 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,075.8 1,076.5

日圆/韩元 9.4756/785 9.4819

韩国公债期货 108.24 108.24

韩国综合股价指数 1,936.44 1,935.19

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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