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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 10:45 BJT

韩国股市：几无变动，欧洲经济前景低迷打压人气

路透首尔11月5日 - 韩国股市周三上午变动不大，回吐盘初录得的涨幅，因为欧元区经济增长担忧打击了冒险意愿。

0135 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.06%，报1,936.44点。

周二欧盟执委会下调对欧元区经济成长的预估，称欧元区经济今年将扩张0.8%，明年及2016年分别为1.1%和1.7%。

今天涨幅居前的是公用事业等防御类股，韩国电力 上涨2.8%，Korea Gas Corp 跳涨6.1%。

能源股表现落后，与隔夜美国同类股的走势一致，因油价继续下跌，布兰特油价触及四年低点每桶82.74美元。

LG化学 下跌2.2%，S-Oil 下跌2.1%。(完)
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