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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 11:12 BJT

韩国汇市：韩元连续第七日下跌，跟随日圆下滑

“欧洲央行重申温和立场，而美国就业数据料强劲，韩元兑美元可能跌破1,100水平，”Daishin Economic Research Institute的外汇分析师Hong Seok-chan称。

0225 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,092.0 1,083.8

日圆/韩元 9.4775/842 9.4602

韩国公债期货 108.25 108.29

韩国综合股价指数 1,936.01 1,936.48

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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