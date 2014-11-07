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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:07 BJT

更正-韩国汇市：韩元兑美元收跌，持于14个月低位附近

(更正：因英文原文有误，内文第二段韩元周线跌幅应为“2.3%”，非“2.4%”)

路透首尔11月7日 - 韩国韩元兑美元 周五连续第七日下跌，在略高于14个月低位的水准徘徊，因预期今日稍晚出炉的美国非农就业数据料强劲，推动美元全线上扬。

韩元兑美元在国内市场收报1,093.7，周四收报1,083.8，周线下滑2.3%。

韩国央行总裁李柱烈日内稍早表示，虽然韩国应对日圆 快速贬值的能力有限，但“我们不会按兵不动”。(完)

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