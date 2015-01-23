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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:38 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，受国内股市买盘推动

路透首尔1月23日 - 韩国韩元周五小涨，国内股市买盘盖过了美元全
线上涨的影响。
    
    0210 GMT，韩元兑美元 报1,083.1 ，周四收盘报1,084.9
。
    
    三年期公债3月期约 上扬9基点至108.50。

                                 0210GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,083.1       1,084.9
    日圆/韩元       9.1429/478        9.1497
    韩国公债期货 *          108.50        108.41
    韩国综合股价指数     1,934,22      1,920.82
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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X= 

 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
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