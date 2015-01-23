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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 14:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元缩减涨幅，疑有美元买盘限制韩元涨势

路透首尔1月23日 - 韩元兑美元 周五小幅上涨，回吐稍早的部分涨幅，怀疑有购买美元平缓走势的操作，限制韩元对日圆的涨幅 。

韩元兑美元 此间收报1,084.1，周四收于1,084.9。(完)

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