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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，关注美联储会议

路透首尔1月28日 - 韩元兑美元周三下滑，跟随亚洲地区货币的普遍
跌势，此前坡元兑美元在新加坡金管局意外放宽政策后触及四年半低位。
    
    0225GMT，韩元兑美元  报1,083.6，周二收报1,079.
8。
    
    3月三年期公债期货 上涨5个基点至108.63。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日将结束为期两日的会议，投资
者将予以关注。

                                 0225GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,083.6       1,079.8
    日圆/韩元       9.1753/777        9.1357
    韩国公债期货 *          108.63        108.58
    韩国综合股价指数<.KS11      1,953.76      1,952.40
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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