韩国汇市：韩元兑美元回升，关注澳洲央行利率决定

路透首尔2月3日 - 韩国韩元兑美元 周二早盘从近 一个月低点回升，此前一系列美国数据令人失望，制造业活动、消费和建 筑支出均低于预期 。 0150 GMT，韩元兑美元报1,097.9，周一国内市场收报1,103.3。 继上周五美国第四季国内生产总值(GDP)令人失望后，最新出炉的数 据进一步强化对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的预期。 投资者也在关注澳洲央行0330 GMT公布的政策决定。 “如果澳洲央行降息或者采取温和立场，则增强关于该地区陷入货币 战的看法，以及韩国央行将放宽政策的预期，”Woori Futures外汇分析 师Son Eun-jeong表示。 韩国1月通胀年率保持稳定，香烟价格大幅上涨抵消了能源成本下降 。更重要的是，核心通胀率上升，帮助缓和了陷入通缩的当前风险。 3月三年期公债期货 上涨4个基点至108.74。 0150GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,097.9 1,103.3 日圆/韩元 9.3579/663 9.3398 韩国公债期货 * 108.74 108.70 韩国综合股价指数 1,946.66 1,952.68 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 杜明霞；审校 李爽)