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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 10:27 BJT

韩国汇市：韩元兑美元回升，关注澳洲央行利率决定

路透首尔2月3日 - 韩国韩元兑美元  周二早盘从近
一个月低点回升，此前一系列美国数据令人失望，制造业活动、消费和建
筑支出均低于预期 
。
    
    0150 GMT，韩元兑美元报1,097.9，周一国内市场收报1,103.3。
    
    继上周五美国第四季国内生产总值(GDP)令人失望后，最新出炉的数
据进一步强化对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的预期。
    
    投资者也在关注澳洲央行0330 GMT公布的政策决定。
    
    “如果澳洲央行降息或者采取温和立场，则增强关于该地区陷入货币
战的看法，以及韩国央行将放宽政策的预期，”Woori Futures外汇分析
师Son Eun-jeong表示。
    
    韩国1月通胀年率保持稳定，香烟价格大幅上涨抵消了能源成本下降
。更重要的是，核心通胀率上升，帮助缓和了陷入通缩的当前风险。 
    
    3月三年期公债期货 上涨4个基点至108.74。
    
                                 0150GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,097.9       1,103.3
    日圆/韩元       9.3579/663        9.3398 
    韩国公债期货 *          108.74        108.70
    韩国综合股价指数     1,946.66      1,952.68
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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 (编译 杜明霞；审校 李爽)
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