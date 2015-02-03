韩国汇市：韩元兑美元回升，关注澳洲央行利率决定

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透首尔2月3日 - 韩国韩元兑美元 周二早盘从近 一个月低点回升，此前一系列美国数据令人失望，制造业活动、消费和建 筑支出均低于预期 。 0150 GMT，韩元兑美元报1,097.9，周一国内市场收报1,103.3。 继上周五美国第四季国内生产总值(GDP)令人失望后，最新出炉的数 据进一步强化对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的预期。 投资者也在关注澳洲央行0330 GMT公布的政策决定。 “如果澳洲央行降息或者采取温和立场，则增强关于该地区陷入货币 战的看法，以及韩国央行将放宽政策的预期，”Woori Futures外汇分析 师Son Eun-jeong表示。 韩国1月通胀年率保持稳定，香烟价格大幅上涨抵消了能源成本下降 。更重要的是，核心通胀率上升，帮助缓和了陷入通缩的当前风险。 3月三年期公债期货 上涨4个基点至108.74。 0150GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,097.9 1,103.3 日圆/韩元 9.3579/663 9.3398 韩国公债期货 * 108.74 108.70 韩国综合股价指数 1,946.66 1,952.68 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 杜明霞；审校 李爽)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。