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亚洲 | 2015年 2月 5日 星期四 10:49 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，此前中国进一步放松货币政策

路透首尔2月5日 - 韩国韩元兑美元 周四下跌，此前中国央行
进一步放松货币政策，在韩国央行2月17日会议前本地区的货币政策宽松
趋势增强。
    
    0200 GMT，韩元兑美元 报1,087.8，周三收盘报1,084.1。
    
    三年期韩国公债3月期约 上涨7个基点，至108.85。 
    
                                 0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,087.8       1,084.1
    日圆/韩元       9.2823/872        9.2684
    韩国公债期货 *          108.85        108.78
    韩国综合股价指数     1,949.11      1,962.79
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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 (翻译 张荻； 审校　戴素萍)
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