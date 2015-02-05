韩国汇市：韩元兑美元下跌，此前中国进一步放松货币政策

路透首尔2月5日 - 韩国韩元兑美元 周四下跌，此前中国央行
进一步放松货币政策，在韩国央行2月17日会议前本地区的货币政策宽松
趋势增强。
0200 GMT，韩元兑美元 报1,087.8，周三收盘报1,084.1。
三年期韩国公债3月期约 上涨7个基点，至108.85。
0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,087.8 1,084.1
日圆/韩元 9.2823/872 9.2684
韩国公债期货 * 108.85 108.78
韩国综合股价指数 1,949.11 1,962.79
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(翻译 张荻； 审校 戴素萍)