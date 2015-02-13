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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:36 BJT

韩国股市：早盘小涨，因乌克兰和希腊消息提振冒险意愿

路透首尔2月13日 - 韩国股市周五早盘小涨，因乌克兰达成停火协议
的消息，以及希腊与债权人有望达成债务协议的憧憬都刺激了冒险意愿。
    
    德国、法国、俄罗斯和乌克兰达成协议，给乌克兰东部结束冲突带来
“一线希望”。 
    
    0200GMT，综合股价指数(KOSPI) 升0.35%，至1,948.39点。
    
    由于原油价格隔夜走高，石油相关板块表现强于大盘，LG化学 <0519
10.KS>和S-Oil 分别涨2.8%和2.2%。
    
    外资为股市提供支撑，截止早盘末段，海外基金买超566亿韩元韩股
。(完)
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