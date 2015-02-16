韩国股市：早盘几无变动，韩国央行会议前投资者不愿大举押注

在投资者等待周一欧元区财长有关希腊债务问题的会议之际，德国带 领欧元区经济增长强于预期，提供一些激励。 韩国央行周二料会维持利率不变，因正研判海外货币政策变动带来的 影响。不过为推动经济增长，预期韩国央行未来数月将会降息。 东洋人寿 股价跳涨4.8%，此前有报导称，中国安邦保险 将出资大约1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入东洋人寿的控制性股权。 (完)