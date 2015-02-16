韩国股市：早盘几无变动，韩国央行会议前投资者不愿大举押注

路透基点：中国永泰能源筹办20亿元人民币项目融资--TRLPC
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
在投资者等待周一欧元区财长有关希腊债务问题的会议之际，德国带 领欧元区经济增长强于预期，提供一些激励。 韩国央行周二料会维持利率不变，因正研判海外货币政策变动带来的 影响。不过为推动经济增长，预期韩国央行未来数月将会降息。 东洋人寿 股价跳涨4.8%，此前有报导称，中国安邦保险 将出资大约1.1万亿(兆)韩元(10亿美元)，买入东洋人寿的控制性股权。 (完)
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约6月期胶最新报每公斤148.50美分，下跌1.5美分。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 高琦/艾茂林)
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。