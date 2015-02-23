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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:39 BJT

韩国汇市：韩元下跌，假期过后补跌

路透首尔2月23日 - 韩元 周一回落，韩国假期期间韩元在海外
市场下跌后，今日本地市场恢复交易后补跌。韩国金融市场上周三至周五
逢农历新年假期休市，周一是假期结束后的首个交易日。
    
    0200GMT，韩元兑美元 报1,101.1，上周二收报1,101.8。
    
    三年期韩国公债3月期约 下跌5个基点，至108.39。
    
                                  0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元          　   1,110.1       1,101.8
    日圆/韩元        9.3191/264        9.3205
    韩国公债期货 *       　  108.39        108.44
    韩国综合股价指数   　 1,968.06      1,961.45
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
          
      
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CN]
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CN]
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X=

 (编译 许娜；审校 高琦)
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