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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 14:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，美联储主席听证会前走势无明确方向

路透首尔2月24日 - 韩元兑美元周二下跌，盘中较为波动，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会发表证词陈述，以获得进一步指引。

韩元兑美元 本地收报1,109.9，周一收于1,108.7。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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