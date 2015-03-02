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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 10:25 BJT

韩国股市：攀升至五个月盘中新高，受中国央行降息激励

“欧洲央行量化宽松的效果开始显现，这也会提振中国经济，中国是
对欧元区的最大出口国，”IM Investment & Securities分析师Kang
Hyun-ki表示。
    
    欧洲央行管理委员会周四将在塞浦路斯开会，总裁德拉吉也料将提供
央行1万亿欧元公债购买计划的进一步细节。这项计划将于3月开始。 
    
    三星电子 上涨逾3.2%，此前发布了Galaxy S新机型，以
重夺在全球智能手机市场的领先地位。
    
    现代建设 大涨6.1%，大宇营造 上涨3%。(完)
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