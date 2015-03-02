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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 14:16 BJT

韩国汇市：韩元随日圆下跌，后因受出口商结算需求支撑缩减跌幅

路透首尔3月2日 - 韩元兑美元周一下跌，因日圆兑美元 下跌令投资者警惕。不过韩元午盘缩减跌幅，因受出口商结算需求支撑。

韩元兑美元 本地收报1,100.8，上周五收于1,098.4。(完)

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