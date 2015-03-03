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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:20 BJT

韩国汇市：韩元跟随日圆小跌，关注澳洲央行政策会议

0145GMT    上日收市价
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    韩元/美元              1,101.9       1,100.8
    日圆/韩元       9.1723/811        9.1730
    韩国公债期货 *          108.68        108.65
    韩国综合股价指数     1,997.91      1,996.81
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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X=

 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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