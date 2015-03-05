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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:47 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，因美元走强

路透首尔3月5日 - 韩国韩元兑美元  周四早盘下滑，0225 GMT时跌0.2
%至1,099.6，因美元走强。
    
    三年期公债3月期货 上涨0.02点至108.70。
    
                                 0225GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,099.6       1,097.7
    日圆/韩元       9.1763/826        9.1932
    韩国公债期货 *          108.70        108.68
    韩国综合股价指数     1,999.41      1,998.29
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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