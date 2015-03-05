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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：收盘基本持平，外资连续第九日买超

路透首尔3月5日 - 韩国股市周四收盘基本持平，即便外资连续第九个交易日买超，创六个月来最长连续买超时间。

韩国综合股价指数 收报1,998.38点，与周三收盘水平1,998.29点基本持平。交易所初步数据显示，外国投资者买超1,112.9亿韩元韩股。

这是外资连续第九个交易日买超韩股，为9月初以来最长。(完)
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