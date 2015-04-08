韩国股市：早盘上扬，受益于获利改善憧憬

“综合股价指数将在财报季期间续涨，因投资者预计韩国企业表现将 好于上年同期，”Kiwoom Securities分析师Seo Myung-chan称。 炼油股上涨，此前美国原油逼近年内高位，因职位空缺数据强劲，而 且政府预计美国原油产量增速将放缓。 S-Oil Corporation 上涨8.0%至71,800韩元；SK Innova tion 上涨5.9%至108,000韩元；GS Holdings Corporation < 078930.KS>上涨3.3%至45,150韩元。(完)