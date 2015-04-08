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亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 11:02 BJT

韩国股市：早盘上扬，受益于获利改善憧憬

“综合股价指数将在财报季期间续涨，因投资者预计韩国企业表现将
好于上年同期，”Kiwoom Securities分析师Seo Myung-chan称。
    
    炼油股上涨，此前美国原油逼近年内高位，因职位空缺数据强劲，而
且政府预计美国原油产量增速将放缓。
    
    S-Oil Corporation 上涨8.0%至71,800韩元；SK Innova
tion 上涨5.9%至108,000韩元；GS Holdings Corporation <
078930.KS>上涨3.3%至45,150韩元。(完)
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