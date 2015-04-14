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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 11:58 BJT

韩国股市：近四年来首次突破2,100点，外资买盘提供支持

外国投资者对韩国股市的兴趣仍很浓厚，截至中午买超2,240亿韩元(2.041亿美元)韩股，为连续第六日买超。

中国周一公布的贸易数据令人沮丧，有关中国将采取更多刺激措施的预期强化。中国是韩国最大的出口市场。

斗山重工业 跳涨4.4%报31,700韩元，为2014年7月31日以来的最高日高，该公司周一宣布从越南获得9.76亿韩元(889,294美元)的订单。

三星SDI 大涨超过4%，现代汽车 上涨2%。(完)

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