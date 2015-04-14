韩国股市：近四年来首次突破2,100点，外资买盘提供支持

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
外国投资者对韩国股市的兴趣仍很浓厚，截至中午买超2,240亿韩元(2.041亿美元)韩股，为连续第六日买超。
中国周一公布的贸易数据令人沮丧，有关中国将采取更多刺激措施的预期强化。中国是韩国最大的出口市场。
斗山重工业 跳涨4.4%报31,700韩元，为2014年7月31日以来的最高日高，该公司周一宣布从越南获得9.76亿韩元(889,294美元)的订单。
三星SDI 大涨超过4%，现代汽车 上涨2%。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。