韩国股市：六日连涨料结束，中国降准限制跌幅

路透首尔4月20日 - 韩国股市周一盘中下滑，因担心若希腊无法在4 月24日的期限前与债权人达成协议，欧洲出口市场恐受冲击。 不过中国降低存准率刺激经济的消息限制跌幅，中国是韩国最大的贸 易伙伴。 韩国综合股价指数 料结束六日连涨。0234 GMT时，该指数跌0 .2%，报2,139.59点。 “投资者人气暂时减弱，但KOSPI今日跌势料有限，因中国人民银行 降准消息提振市场，”东部证券分析师Kang Hyun-gie称。(完)