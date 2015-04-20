韩国股市：六日连涨料结束，中国降准限制跌幅

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔4月20日 - 韩国股市周一盘中下滑，因担心若希腊无法在4 月24日的期限前与债权人达成协议，欧洲出口市场恐受冲击。 不过中国降低存准率刺激经济的消息限制跌幅，中国是韩国最大的贸 易伙伴。 韩国综合股价指数 料结束六日连涨。0234 GMT时，该指数跌0 .2%，报2,139.59点。 “投资者人气暂时减弱，但KOSPI今日跌势料有限，因中国人民银行 降准消息提振市场，”东部证券分析师Kang Hyun-gie称。(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。