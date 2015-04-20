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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 11:03 BJT

韩国股市：六日连涨料结束，中国降准限制跌幅

路透首尔4月20日 - 韩国股市周一盘中下滑，因担心若希腊无法在4
月24日的期限前与债权人达成协议，欧洲出口市场恐受冲击。
    
    不过中国降低存准率刺激经济的消息限制跌幅，中国是韩国最大的贸
易伙伴。
    
    韩国综合股价指数 料结束六日连涨。0234 GMT时，该指数跌0
.2%，报2,139.59点。
    
    “投资者人气暂时减弱，但KOSPI今日跌势料有限，因中国人民银行
降准消息提振市场，”东部证券分析师Kang Hyun-gie称。(完)

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