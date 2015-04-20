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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 11:03 BJT

韩国汇市：韩元几近持平，外资买入韩股抵消进口商买进美元影响

0234GMT     上日收市价
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    韩元/美元              1,083.7        1,083.7
    日圆/韩元       9.1135/184         9.1029
    韩国公债期货 *          109.57         109.58
    韩国综合股价指数     2,139.59       2,143.50
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    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 许娜；审校 杜明霞)

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