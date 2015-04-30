韩国汇市：韩元基本持平，韩国金融市场明日休市

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0232GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,068.4 1,068.6
日圆/韩元 8.9886/841 8.9814
韩国公债期货 * 109.09 109.03
韩国综合股价指数 2,127.78 2,142.63
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 高琦/李爽)
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