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亚洲 | 2015年 9月 21日 星期一 10:31 BJT

韩国金融市场：全球成长疑虑及外资卖盘打压韩股回落，韩元亦下跌

汇市方面，韩元兑美元料结束三日连涨走势，因美元上涨且投资者规避风险资产。

韩元兑美元 下滑0.8%至1,172.3。周五一度触及8月11日来高位1,161.5。

12月三年期公债期货 上升0.09点至109.74。

0151 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,172.3 1,162.8

日圆/韩元 9.7781/839 9.7676

韩国公债期货 * 109.74 109.65

韩国综合股价指数 1,965.26 1,995.95

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

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法股CAC-40指数 (编译 李爽/李婷仪/杜明霞；审校 王丽鑫/龚芳/王兴亚)

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