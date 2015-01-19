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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 14:21 BJT

韩国股市：收高，受大宗商品相关类股上涨提振

路透首尔1月19日 - 韩国股市周一收高，受炼厂和造船等大宗商品相关类股的大涨提振，此前油价反弹，终止七周连跌。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收升0.77%，报1,902.62点。(完)
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