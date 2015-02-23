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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 14:24 BJT

韩国股市：触及两个半月高位，受希腊达成债务协议提振

路透首尔2月23日 - 韩国股市周一创下两个半月最高点，因希腊和国际金主达成协议，该国免于违约，让投资者松口气。

韩国股市综合股价指数 收盘上涨0.35%，收于1,968.39点，为12月9日以来最高收位。

韩国金融市场上周三至周五休市，因逢农历新年假期。(完)
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