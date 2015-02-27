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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 14:24 BJT

韩国股市：收跌结束连续七日涨势，但月线连续第二个月上扬

路透首尔2月27日 - 韩国股市周五结束七日连涨走势，因现代汽车 等权重股下滑，不过本月仍然强劲上扬，1月时上涨近2%。

韩国股市综合股价指数 收盘下跌0.37%，报1,985.80点。该指数过去七个交易日攀升2.6%。

尽管周五下滑，但韩股本月涨幅达1.9%。(完)
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