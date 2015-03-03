版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 3日 星期二 14:11 BJT

韩国股市：持于五个月高位，升破2,000点大关

路透首尔3月3日 - 韩国股市周二小幅上涨，保持五个月高位，升破重要心理关口2,000点。

韩国综合股价指数 收高0.2%，报2,001.38点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐