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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 14:22 BJT

韩国股市：几近收平盘，但录得10个月来最大周线涨幅

路透首尔3月20日 - 韩国股市周五收盘几无变动，但录得10个月来最大周线涨幅，因围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早升息的忧虑减弱。

韩国综合股价指数 收低0.03%至2,037.24点，该指数周线上涨2.6%，创2014年5月16日止当周来最大单周涨幅。(完)
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