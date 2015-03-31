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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 14:26 BJT

韩国股市：收高，3月上涨2.8%并录得7月来最大月线涨幅

路透首尔3月31日 - 韩国股市周二收高，受惠于美国股市上涨以及中国采取举措支持经济。

韩国综合股价指数 收高0.5%至2,041.03点。该指数3月上涨2.8%，为7月来最大月线涨幅；第一季上升6.5%。(完)
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