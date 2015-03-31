韩国股市：收高，3月上涨2.8%并录得7月来最大月线涨幅

金属期市：沪铜下跌，因投资人转进股市

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜仍勉强获得一些支撑，0741GMT上涨1.1%至每吨5,562美元，扭转上日跌势。不过该合约仍接近本周稍早触及的四个月低点，因中国公布进口下滑后，投资人对需求感到忧心。