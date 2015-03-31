韩国股市：收高，3月上涨2.8%并录得7月来最大月线涨幅

金属期市：沪铜下跌，因投资人转进股市
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜仍勉强获得一些支撑，0741GMT上涨1.1%至每吨5,562美元，扭转上日跌势。不过该合约仍接近本周稍早触及的四个月低点，因中国公布进口下滑后，投资人对需求感到忧心。
路透首尔3月31日 - 韩国股市周二收高，受惠于美国股市上涨以及中国采取举措支持经济。
韩国综合股价指数 收高0.5%至2,041.03点。该指数3月上涨2.8%，为7月来最大月线涨幅；第一季上升6.5%。(完)
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜仍勉强获得一些支撑，0741GMT上涨1.1%至每吨5,562美元，扭转上日跌势。不过该合约仍接近本周稍早触及的四个月低点，因中国公布进口下滑后，投资人对需求感到忧心。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5