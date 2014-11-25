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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超3,574亿韩元，连续第六日买超

路透首尔11月25日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超3,574亿韩元，连续第六天买超，此间累计买超1.77万亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月25日 357.4 21.6 -376.5

11月24日 353.3 86.6 -443.4

11月21日 58.6 70.1 -149.5

11月20日 386.3 142.5 -89.2

11月19日 375.7 6.9 -58.2

11月18日 241.0 70.7 -292.5

11月17日 -32.1 168.4 -177.5

11月14日 -239.3 383.4 -182.5

11月13日 111.8 -203.8 54.9

11月12日 -17.2 -30.5 -32.4

11月11日 111.3 -48.1 -127.4

11月10日 41.0 -4.8 -79.6

11月7日 -97.5 76.8 -4.8

11月6日 -68.1 161.0 -135.1

11月5日 -136.5 188.1 -86.9

11月4日 -25.8 -48.7 35.1

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本月以来 1,415.4 936.9 -2,083.9

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今年以来 7,014.9 -2,572.0 -2,028.5

---------------------------------------------- (完)
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