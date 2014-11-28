表格：外资在韩国股市买超490亿韩元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月28日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超490亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
11月28日 49.0 -146.6 93.0
11月27日 -23.3 37.5 -12.8
11月26日 76.4 -7.0 -69.8
11月25日 387.5 42.3 -415.8
11月24日 353.3 86.6 -443.4
11月21日 58.6 70.1 -149.5
11月20日 386.3 142.5 -89.2
11月19日 375.7 6.9 -58.2
11月18日 241.0 70.7 -292.5
11月17日 -32.1 168.4 -177.5
11月14日 -239.3 383.4 -182.5
11月13日 111.8 -203.8 54.9
11月12日 -17.2 -30.5 -32.4
11月11日 111.3 -48.1 -127.4
11月10日 41.0 -4.8 -79.6
----------------------------------------------
本月以来 1,547.7 841.4 -2,212.9
----------------------------------------------
今年以来 7,147.2 -2,667.5 -2,057.5
---------------------------------------------- (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。