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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市卖超535亿韩元，为连续第九个交易日卖超

路透首尔12月22日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资
当日在韩国股市卖超535亿韩元，为连续第九个交易日卖超，期间净卖出2
.87万亿韩元的股票。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

       日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
    12月22日       -53.5      108.3        -133.7
    12月19日        -0.9      183.3        -182.3
    12月18日      -524.3      483.4         -62.7
    12月17日      -408.8      395.2         -90.4
    12月16日      -489.1      345.9         120.2
    12月15日      -306.5      165.0          26.1
    12月12日      -249.6      184.0         -21.4
    12月11日      -707.2      201.0         338.3
    12月10日      -129.5      -25.9         109.4
    12月 9日       231.6       -9.7         -39.4
    12月 8日       106.5      -71.4         -31.3
    12月 5日       231.1     -174.8         -62.6
    12月 4日        44.4      199.5        -267.9
    12月 3日        46.3      -14.5        -102.7
    12月 2日        47.1      -89.5         -37.0
    12月 1日        62.7     -209.6         122.6
    ----------------------------------------------
    本月以来    -2,099.8    1,670.1        -314.9
    ----------------------------------------------
    今年以来     5,050.9   -1,001.9      -2,371.3
    ---------------------------------------------- (完)
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