版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 15:25 BJT

表格：外资在韩国股市买超203亿韩元

路透首尔1月2日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当
日在韩国股市买超203亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     1月 2日        20.3     -198.1         126.6 
    12月30日      -100.2     -202.6         147.9
    12月29日      -118.6     -166.0         127.3
    12月26日        64.0      299.5        -368.1
    12月24日        54.0      154.2        -231.7
    12月23日      -115.7      144.7        -139.2
    12月22日       -53.2      186.9        -134.8
    12月19日        -0.9      183.3        -182.3
    12月18日      -524.3      483.4         -62.7
    12月17日      -408.8      395.2         -90.4
    12月16日      -489.1      345.9         120.2
    12月15日      -306.5      165.0          26.1
    12月12日      -249.6      184.0         -21.4
    12月11日      -707.2      201.0         338.3
    12月10日      -129.5      -25.9         109.4
    ----------------------------------------------
    本月以来        20.3     -198.1         126.6 
    ----------------------------------------------
    今年以来        20.3     -198.1         126.6 
    ---------------------------------------------- (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐