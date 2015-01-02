表格：外资在韩国股市买超203亿韩元

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透首尔1月2日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当 日在韩国股市买超203亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 1月 2日 20.3 -198.1 126.6 12月30日 -100.2 -202.6 147.9 12月29日 -118.6 -166.0 127.3 12月26日 64.0 299.5 -368.1 12月24日 54.0 154.2 -231.7 12月23日 -115.7 144.7 -139.2 12月22日 -53.2 186.9 -134.8 12月19日 -0.9 183.3 -182.3 12月18日 -524.3 483.4 -62.7 12月17日 -408.8 395.2 -90.4 12月16日 -489.1 345.9 120.2 12月15日 -306.5 165.0 26.1 12月12日 -249.6 184.0 -21.4 12月11日 -707.2 201.0 338.3 12月10日 -129.5 -25.9 109.4 ---------------------------------------------- 本月以来 20.3 -198.1 126.6 ---------------------------------------------- 今年以来 20.3 -198.1 126.6 ---------------------------------------------- (完)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选