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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,228亿韩元

路透首尔5月27日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市卖超2,228亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     5月27日      -222.8     -202.1         421.4
     5月26日        -3.8       80.2         -45.0
     5月22日       296.0       45.7        -347.0
     5月21日        60.6     -252.1         197.8
     5月20日       136.3      -42.5         -75.5
     5月19日        75.4     -168.5          88.0
     5月18日       165.0     -176.7          25.1
     5月15日       479.9      -65.6         236.4
     5月14日        25.4     -112.3         112.7
     5月13日        77.5       -2.1         -72.0
     5月12日         6.8      -92.1          75.5
     5月11日       -47.5      -57.0          83.2
     5月 8日       -23.7     -171.5         197.8
     5月 7日       -67.4     -108.4         168.5
     5月 6日        95.7     -218.5         110.6
    ----------------------------------------------
    本月以来     1,182.8   -1,657.8       1,167.0
    ----------------------------------------------
    今年以来     9,029.9   -8,224.2        -986.3
    ---------------------------------------------- (完)
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