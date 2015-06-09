表格：外资在韩国股市卖超1,486亿韩元，连续第二日卖超

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
路透首尔6月9日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,486亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
6月 9日 -148.6 -36.2 162.0
6月 8日 -73.9 -15.9 67.6
6月 5日 107.5 -61.4 -54.3
6月 4日 374.4 -359.8 -9.9
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
6月 1日 38.1 89.1 47.6
5月29日 256.7 -82.5 -170.2
5月28日 251.3 -202.6 -46.9
5月27日 -188.2 -202.2 421.5
5月26日 -3.8 80.2 -45.0
5月22日 296.0 45.7 -347.0
5月21日 60.6 -252.1 197.8
5月20日 136.3 -42.5 -75.5
5月19日 75.4 -168.5 88.0
----------------------------------------------
本月以来 463.6 -850.5 348.9
----------------------------------------------
今年以来 10,036.0 -9,360.1 -854.3
---------------------------------------------- (完)
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。