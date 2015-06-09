版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 9日 星期二 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,486亿韩元，连续第二日卖超

路透首尔6月9日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,486亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

6月 9日 -148.6 -36.2 162.0

6月 8日 -73.9 -15.9 67.6

6月 5日 107.5 -61.4 -54.3

6月 4日 374.4 -359.8 -9.9

6月 3日 155.1 -74.9 -88.6

6月 2日 11.0 -213.2 224.5

6月 1日 38.1 89.1 47.6

5月29日 256.7 -82.5 -170.2

5月28日 251.3 -202.6 -46.9

5月27日 -188.2 -202.2 421.5

5月26日 -3.8 80.2 -45.0

5月22日 296.0 45.7 -347.0

5月21日 60.6 -252.1 197.8

5月20日 136.3 -42.5 -75.5

5月19日 75.4 -168.5 88.0

----------------------------------------------

本月以来 463.6 -850.5 348.9

----------------------------------------------

今年以来 10,036.0 -9,360.1 -854.3

---------------------------------------------- (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐