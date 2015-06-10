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亚洲 | 2015年 6月 10日 星期三 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,453亿韩元，连续第三日卖超

路透首尔6月10日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,453亿韩元。这是外资连续第三日卖超，期间累计卖超4,658亿韩元(4.1980亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月10日 -245.3 -30.7 272.5

6月 9日 -146.6 -38.2 162.0

6月 8日 -73.9 -15.9 67.6

6月 5日 107.5 -61.4 -54.3

6月 4日 374.4 -359.8 -9.9

6月 3日 155.1 -74.9 -88.6

6月 2日 11.0 -213.2 224.5

6月 1日 38.1 89.1 47.6

5月29日 256.7 -82.5 -170.2

5月28日 251.3 -202.6 -46.9

5月27日 -188.2 -202.2 421.5

5月26日 -3.8 80.2 -45.0

5月22日 296.0 45.7 -347.0

5月21日 60.6 -252.1 197.8

5月20日 136.3 -42.5 -75.5

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本月以来 220.3 -883.2 621.3

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今年以来 9,792.7 -9,392.8 -581.9

---------------------------------------------- (完)

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