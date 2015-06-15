表格：外资在韩国股市买超1,224亿韩元，此前连续五日卖超

香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透首尔6月15日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,224亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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6月15日 122.4 -138.4 14.7
6月12日 -84.4 -144.2 221.7
6月11日 -167.6 -96.8 254.1
6月10日 -197.8 -85.5 279.3
6月 9日 -146.6 -38.2 162.0
6月 8日 -73.9 -15.9 67.6
6月 5日 107.5 -61.4 -54.3
6月 4日 374.4 -359.8 -9.9
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
6月 2日 11.0 -213.2 224.5
6月 1日 38.1 89.1 47.6
5月29日 256.7 -82.5 -170.2
5月28日 251.3 -202.6 -46.9
5月27日 -188.2 -202.2 421.5
5月26日 -3.8 80.2 -45.0
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本月以来 138.1 -1,317.5 1,118.6
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今年以来 9,710.5 -9,827.1 -84.5
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据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)