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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,224亿韩元，此前连续五日卖超

路透首尔6月15日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,224亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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6月15日 122.4 -138.4 14.7

6月12日 -84.4 -144.2 221.7

6月11日 -167.6 -96.8 254.1

6月10日 -197.8 -85.5 279.3

6月 9日 -146.6 -38.2 162.0

6月 8日 -73.9 -15.9 67.6

6月 5日 107.5 -61.4 -54.3

6月 4日 374.4 -359.8 -9.9

6月 3日 155.1 -74.9 -88.6

6月 2日 11.0 -213.2 224.5

6月 1日 38.1 89.1 47.6

5月29日 256.7 -82.5 -170.2

5月28日 251.3 -202.6 -46.9

5月27日 -188.2 -202.2 421.5

5月26日 -3.8 80.2 -45.0

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本月以来 138.1 -1,317.5 1,118.6

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今年以来 9,710.5 -9,827.1 -84.5

---------------------------------------------- (完)

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