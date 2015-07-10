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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 15:44 BJT

表格：外资在韩国股市卖超716亿韩元，连续第六日卖超

路透首尔7月10日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超716亿韩元，连续第六个交易日卖超，期间累计卖超1.218万亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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7月10日 -71.6 -198.7 271.3

7月 9日 -348.8 232.4 110.7

7月 8日 -398.3 114.7 296.3

7月 7日 -105.8 -150.9 250.3

7月 6日 -281.7 -218.9 489.1

7月 3日 -12.1 -70.5 121.0

7月 2日 116.1 -82.5 -2.0

7月 1日 9.4 73.6 -74.8

6月30日 -51.6 83.5 -31.0

6月29日 -110.1 23.0 92.9

6月26日 59.1 -33.8 -16.9

6月25日 8.1 38.6 -31.9

6月24日 54.5 -14.8 -24.6

6月23日 -9.8 142.9 -118.1

6月22日 -123.3 26.1 104.8

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本月以来 -1,092.7 -300.8 1,461.8

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今年以来 7,430.0 -9,199.9 1,713.1

---------------------------------------------- (完)

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