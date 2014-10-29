表格：外资在韩国股市转为买超1,125亿韩元

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透首尔10月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超1,125亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
10月29日 112.5 286.7 -405.9
10月28日 -147.8 43.8 109.2
10月27日 -9.7 98.5 -95.4
10月24日 356.7 395.2 103.6
10月23日 -193.5 123.1 66.9
10月22日 48.4 68.4 -110.3
10月21日 -63.0 -55.2 116.9
10月20日 19.9 117.5 -154.4
10月17日 -309.4 213.5 80.6
10月16日 -21.2 83.6 -65.6
10月15日 -180.9 81.5 76.5
10月14日 -292.4 248.7 29.5
10月13日 -319.3 373.9 -76.2
10月10日 -186.1 92.2 84.5
10月8日 -156.7 75.3 57.4
----------------------------------------------
本月以来 -2,303.6 2,729.5 224.8
----------------------------------------------
今年以来 5,331.8 -3,068.5 -48.6
---------------------------------------------- (完)
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)