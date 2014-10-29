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亚洲 | 2014年 10月 29日 星期三 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市转为买超1,125亿韩元

路透首尔10月29日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超1,125亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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10月29日 112.5 286.7 -405.9

10月28日 -147.8 43.8 109.2

10月27日 -9.7 98.5 -95.4

10月24日 356.7 395.2 103.6

10月23日 -193.5 123.1 66.9

10月22日 48.4 68.4 -110.3

10月21日 -63.0 -55.2 116.9

10月20日 19.9 117.5 -154.4

10月17日 -309.4 213.5 80.6

10月16日 -21.2 83.6 -65.6

10月15日 -180.9 81.5 76.5

10月14日 -292.4 248.7 29.5

10月13日 -319.3 373.9 -76.2

10月10日 -186.1 92.2 84.5

10月8日 -156.7 75.3 57.4

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本月以来 -2,303.6 2,729.5 224.8

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今年以来 5,331.8 -3,068.5 -48.6

---------------------------------------------- (完)
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