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亚洲 | 2015年 1月 19日 星期一 15:28 BJT

表格：外资在韩国股市卖超341亿韩元，连续六个交易日卖超

路透首尔1月19日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资
当日在韩国股市卖超341亿韩元，为连续第六个交易日卖超，期间累计卖
超金额7,702亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     1月19日       -34.1      171.3        -144.0
     1月16日      -300.6     -127.0         268.9
     1月15日      -206.7       42.5          29.1
     1月14日       -91.5      -83.6          71.9
     1月13日       -55.5     -308.0         272.1
     1月12日       -81.8      -11.7          -1.9
     1月 9日       160.4       77.8        -281.6
     1月 8日       196.0      -26.1        -148.6
     1月 7日      -220.3       -3.7         125.6
     1月 6日      -330.1      -80.4         273.1
     1月 5日        55.4     -230.6          57.5
     1月 2日        26.4     -204.0         126.4
    12月30日      -100.2     -202.6         147.9
    12月29日      -118.6     -166.0         127.3
    12月26日        64.0      299.5        -368.1
    ----------------------------------------------
    本月以来      -882.2     -783.4         648.5
    ----------------------------------------------
    今年以来      -882.2     -783.4         648.5
    ----------------------------------------------(完)
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