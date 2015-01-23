表格：外资在韩国股市买超1,012亿韩元，连四个交易日买超

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资 当日在韩国股市买超1,012亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超 金额2,645亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 1月23日 101.2 -96.4 -111.4 1月22日 61.1 -89.3 -86.3 1月21日 69.8 -158.7 -11.4 1月20日 32.4 170.5 -211.2 1月19日 -25.9 162.8 -143.8 1月16日 -300.6 -127.0 268.9 1月15日 -206.7 42.5 29.1 1月14日 -91.5 -83.6 71.9 1月13日 -55.5 -308.0 272.1 1月12日 -81.8 -11.7 -1.9 1月 9日 160.4 77.8 -281.6 1月 8日 196.0 -26.1 -148.6 1月 7日 -220.3 -3.7 125.6 1月 6日 -330.1 -80.4 273.1 1月 5日 55.4 -230.6 57.5 ---------------------------------------------- 本月以来 -609.5 -965.8 228.4 ---------------------------------------------- 今年以来 -609.5 -965.8 228.4 ----------------------------------------------(完)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16