表格：外资在韩国股市卖超254亿韩元

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透首尔2月3日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当 日在韩国股市卖超254亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 2月 3日 -25.4 10.3 14.2 2月 2日 3.9 -50.6 31.5 1月30日 -95.3 -32.4 144.1 1月29日 -242.0 123.3 109.0 1月28日 -66.0 186.3 -130.7 1月27日 76.8 94.6 -197.2 1月26日 -109.2 -84.2 73.5 1月23日 100.1 -95.5 -110.1 1月22日 61.1 -89.3 -86.3 1月21日 69.8 -158.7 -11.4 1月20日 32.4 170.5 -211.2 1月19日 -25.9 162.8 -143.8 1月16日 -300.6 -127.0 268.9 1月15日 -206.7 42.5 29.1 1月14日 -91.5 -83.6 71.9 ---------------------------------------------- 本月以来 -21.5 -40.3 45.7 ---------------------------------------------- 今年以来 -1,060.5 -709.4 269.2 ---------------------------------------------- (完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。