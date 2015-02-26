表格：外资在韩国股市买超2,400亿韩元，连续第四日买超

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透首尔2月26日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买 超2,400亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超6,561亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 2月26日 240.0 -106.5 -138.6 2月25日 207.6 111.8 -299.6 2月24日 80.6 48.6 -120.1 2月23日 127.9 -10.5 -93.0 2月17日 -25.5 125.5 -78.8 2月16日 130.2 -94.8 -32.6 2月13日 175.1 65.6 -232.8 2月12日 -59.8 33.4 23.2 2月11日 100.1 72.0 -145.9 2月10日 -131.6 39.6 94.4 2月 9日 -106.2 49.4 52.5 2月 6日 431.7 471.0 -912.9 2月 5日 -115.8 -109.9 219.3 2月 4日 225.5 26.8 -245.0 2月 3日 -30.4 14.3 14.5 ---------------------------------------------- 本月以来 1,253.2 685.5 -1,863.9 ---------------------------------------------- 今年以来 214.2 16.4 -1,640.5 ----------------------------------------------(完)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-