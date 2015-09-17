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亚洲 | 2015年 9月 17日 星期四 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,311亿韩元，为连续第二日买超

路透首尔9月17日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,311亿韩元，为连续第二日买超，期间累计买超3,534亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月17日 131.1* 130.0 -268.7

^9月16日 222.3 359.0 -591.1

9月15日 -115.9 211.1 -134.1

9月14日 -58.0 -31.7 50.3

9月11日 -56.3 -34.8 32.4

9月10日 -229.4 600.4 -377.8

9月 9日 -149.1 538.2 -388.6

9月 8日 -249.7 174.9 23.5

9月 7日 -285.3 267.7 -22.0

9月 4日 -23.1 -222.5 204.1

9月 3日 -120.9 -40.6 142.3

9月 2日 -87.3 66.5 -29.4

9月 1日 -7.5 -278.4 236.8

8月31日 -36.9 33.3 -6.8

8月28日 -39.5 115.8 -59.1

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本月以来 -1,029.1 1,739.8 -1,122.2

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今年以来 1,593.2 -5,058.4 2,363.6

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注：^ 9月16日为修正后数据。(完)

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