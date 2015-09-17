表格：外资在韩国股市买超1,311亿韩元，为连续第二日买超

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔9月17日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,311亿韩元，为连续第二日买超，期间累计买超3,534亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月17日 131.1* 130.0 -268.7
^9月16日 222.3 359.0 -591.1
9月15日 -115.9 211.1 -134.1
9月14日 -58.0 -31.7 50.3
9月11日 -56.3 -34.8 32.4
9月10日 -229.4 600.4 -377.8
9月 9日 -149.1 538.2 -388.6
9月 8日 -249.7 174.9 23.5
9月 7日 -285.3 267.7 -22.0
9月 4日 -23.1 -222.5 204.1
9月 3日 -120.9 -40.6 142.3
9月 2日 -87.3 66.5 -29.4
9月 1日 -7.5 -278.4 236.8
8月31日 -36.9 33.3 -6.8
8月28日 -39.5 115.8 -59.1
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本月以来 -1,029.1 1,739.8 -1,122.2
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今年以来 1,593.2 -5,058.4 2,363.6
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注：^ 9月16日为修正后数据。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”