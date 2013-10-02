芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘和技术性反弹

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透10月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期价周三收高，交易商说，因在稍早市场跌至19个月低位后，有低吸买盘和技术性反弹。
交易商表示，豆粕上涨，且12月豆粕 留守在关键支撑位50日移动均线切入位每短吨401.30美元的上方，也为大豆带来支撑。
市场涨势受限于收割压力及报告显示美国收割初期的收成好于预期。
产量预估机Lanworth将2013/14年美国玉米和大豆产量预估维持在之前的预估水平。
市场预期美国农业部周四1230 GMT公布的周度出口销售报告将显示，最新一周出口销售总计80-110万吨大豆。但如果部分政府部门仍然停运，该报告将不会如期公布。
11月大豆 收高5-3/4美分，报每蒲式耳12.73-3/4美元。1月大豆 涨5-3/4美分，报12.75-3/4美元。
12月豆粕合约 收高8.4美元，报每短吨411.7美元。12月豆油合约 下跌0.89美分，报39.38美分。
今日CBOT大豆预估成交量为217,872口，豆粕为86,139口，豆油为125,122口。
以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 439.00 0.00 0.0% -37.1%
CBOT大豆 1273.75 5.75 0.5% -10.2%
CBOT豆粕 417.60 9.10 2.2% -0.7%
CBOT豆油 39.12 -0.89 -2.2% -20.4%
CBOT小麦 686.00 4.75 0.7% -11.8%
CBOT稻米 1497.50 0.00 0.0% 0.8%
EU小麦 192.75 2.50 1.3% -23.0%
NYMEX原油期货 103.86 1.82 1.8% 13.1%
道琼工业指数 15,133 -59 -0.4% 15.5%
现货金 1315.91 29.92 2.3% -21.4%
欧元/美元 1.3584 0.0059 0.4% 3.0%
美元指数 79.8900 -0.2510 -0.3% 0.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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