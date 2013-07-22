芝加哥期市：8月大豆合约收在10个月高位，豆粕期货触发涨停限制

重温稿-美国股市：微幅收低，此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨，近月合约领涨，攀升至10个月高位，交易商称，因大豆库存紧蹙，农户销售放缓和豆粕合约攀升。
现货8月豆粕合约 触发每吨20.00美元的涨停限制，报502.40美元。豆粕期权交易暗示，豆粕价格可能进一步攀升。
交易商称，通过驳船运送至美国墨西哥湾沿岸，然后立即出口的大豆现货买入价疲弱，因对旧作大豆的需求减少，但对新作的买入价走坚，因需求增强。
交易商称，美国中西部加工厂的现货大豆买入价持稳至走低，因CBOT大豆期货飙升，促使农户增加销售，与此同时，部分加工商停业维修。
美国农业部周一表示，上周美国出口检验大豆280万蒲式耳，在200-400万蒲式耳的预估区间内。
一位农业气象学家称，本周中西部多数地区气温降低，并伴随有降雨，应能提振美国大豆的生长前景，并有助于玉米的授粉。
谷物分析师称，预计农业部周一将公布上周美国大豆和玉米优良率降低，因炎热和干燥天气使作物生长受到影响，尤其是密西西比河以西的地区。上周作物生长报告将于2000 GMT公布。
交易商称，美国豆粕现货市场基本持稳，但几个卡车运送市场走低，豆粕和大豆期货因库存吃紧而大幅飙升。
8月大豆合约高于所有移动均线，首个主要支撑位在50日移动均线切入位14.30美元。九日相对强弱指标为73。
9月大豆期货合约 收升29-1/2美分，报每蒲式耳15.20-1/4美元。
9月豆粕合约 收高20美元，报每短吨502.4美元。9月豆油合约 跌0.09美分，报45.41美分。
今日CBOT大豆预估成交量为163,327口，豆粕为105,248口，豆油为75,749口。
以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 540.75 -3.25 -0.6% -22.6%
CBOT大豆 1520.25 29.50 2.0% 7.2%
CBOT豆粕 502.40 20.00 4.2% 19.4%
CBOT豆油 45.41 -0.09 -0.2% -7.6%
CBOT小麦 659.75 -4.75 -0.7% -15.2%
CBOT稻米 1540.50 -15.00 -1.0% 3.7%
EU小麦 192.25 -2.00 -1.0% -23.2%
NYMEX原油期货 106.71 -1.14 -1.1% 16.2%
道琼工业指数 15,546 2 0.0% 18.6%
现货金 1333.18 37.44 2.9% -20.4%
欧元/美元 1.3187 0.0043 0.3% -0.1%
美元指数 82.2070 -0.4000 -0.5% 3.1%
波罗的海
乾散货指数 1135 -3 -0.3% 62.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Un
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --