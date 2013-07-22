版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 23日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：8月大豆合约收在10个月高位，豆粕期货触发涨停限制

路透7月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨，近月合约领涨，攀升至10个月高位，交易商称，因大豆库存紧蹙，农户销售放缓和豆粕合约攀升。

现货8月豆粕合约 触发每吨20.00美元的涨停限制，报502.40美元。豆粕期权交易暗示，豆粕价格可能进一步攀升。

交易商称，通过驳船运送至美国墨西哥湾沿岸，然后立即出口的大豆现货买入价疲弱，因对旧作大豆的需求减少，但对新作的买入价走坚，因需求增强。

交易商称，美国中西部加工厂的现货大豆买入价持稳至走低，因CBOT大豆期货飙升，促使农户增加销售，与此同时，部分加工商停业维修。

美国农业部周一表示，上周美国出口检验大豆280万蒲式耳，在200-400万蒲式耳的预估区间内。

一位农业气象学家称，本周中西部多数地区气温降低，并伴随有降雨，应能提振美国大豆的生长前景，并有助于玉米的授粉。

谷物分析师称，预计农业部周一将公布上周美国大豆和玉米优良率降低，因炎热和干燥天气使作物生长受到影响，尤其是密西西比河以西的地区。上周作物生长报告将于2000 GMT公布。

交易商称，美国豆粕现货市场基本持稳，但几个卡车运送市场走低，豆粕和大豆期货因库存吃紧而大幅飙升。

8月大豆合约高于所有移动均线，首个主要支撑位在50日移动均线切入位14.30美元。九日相对强弱指标为73。

9月大豆期货合约 收升29-1/2美分，报每蒲式耳15.20-1/4美元。

9月豆粕合约 收高20美元，报每短吨502.4美元。9月豆油合约 跌0.09美分，报45.41美分。

今日CBOT大豆预估成交量为163,327口，豆粕为105,248口，豆油为75,749口。

以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 540.75 -3.25 -0.6% -22.6%

CBOT大豆 1520.25 29.50 2.0% 7.2%

CBOT豆粕 502.40 20.00 4.2% 19.4%

CBOT豆油 45.41 -0.09 -0.2% -7.6%

CBOT小麦 659.75 -4.75 -0.7% -15.2%

CBOT稻米 1540.50 -15.00 -1.0% 3.7%

EU小麦 192.25 -2.00 -1.0% -23.2%

NYMEX原油期货 106.71 -1.14 -1.1% 16.2%

道琼工业指数 15,546 2 0.0% 18.6%

现货金 1333.18 37.44 2.9% -20.4%

欧元/美元 1.3187 0.0043 0.3% -0.1%

美元指数 82.2070 -0.4000 -0.5% 3.1%

波罗的海

乾散货指数 1135 -3 -0.3% 62.4%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐