芝加哥期市：CBOT大豆收高，因现货走强及巴西交付延误

台湾已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
路透3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周一上涨，交易商说，因现货市场走强，且预期巴西大豆出货延误将使更多出口需求转向美国。
近月大豆合约和豆粕合约受价差交易带动上涨，远月合约则因此走软。
现货市场上涨支持豆油价格，尽管豆油期货和大豆及豆粕一起上扬。
一阿根廷气象学家称，该国大豆和玉米种植地区近几天迎来一些降水，且布宜诺斯艾利斯南部在本周稍后可能将迎来降霜。
出口检验数据令人失望。美国农业部(USDA)称，上周出口检验1,711.4万蒲式耳美国大豆，远低于市场预估区间3,000-4,000万蒲式耳。
USDA对3月5日的销售公布作更正，称民间出口商报导销售225,000吨2013/2014年大豆和120,000吨玉米往中国，而不是销售345,000吨2013/14年的大豆往中国。
CBOT称，3月豆油合约有7口交割，豆粕合约有1口交割，大豆合约有五口交割。
3月大豆期货合约 升6-1/4美分，报每蒲式耳15.14-3/4美元。
3月豆粕合约 收高2美元，报每短吨438.1美元。3月豆油合约 收升0.08美分，报50.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为125,378口，豆粕为53,328口，豆油为58,478口。
以下为CBOT农产品期货在1911 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 734.50 9.25 1.3% 13.6%
CBOT大豆 Sc2 1514.75 6.25 0.4% 26.4%
CBOT豆粕 SMc1 438.10 2.00 0.5% 41.6%
CBOT豆油 BOc1 50.24 0.08 0.2% -3.6%
CBOT小麦 Wc1 694.00 4.00 0.6% 6.3%
CBOT稻米 RRc1 1500.00 -12.50 -0.8% 2.7%
NYMEX原油期货 CLc1 91.88 -0.07 -0.1% -7.0%
道琼工业指数 .DJI 14,429 32 0.2% 18.1%
现货金 XAU= 1580.41 2.67 0.2% 1.1%
欧元/美元 EUR= 1.3035 0.0031 0.2% 0.7%
美元指数 .DXY 82.6020 -0.0940 -0.1% 3.0%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 +27.7% +7.0% 4/10 +13.00% 商品进口(y/y) 2月 +42.1% +8.4% 4/10 +12.30% 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数
* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08
--国务院总理李克强昨主持召开国务院常务会议，部署落实2017年经济体制改革重点任务，包括进一步推动财税金融、国企国资、对外开放、生态环保等改革和农业供给侧结构性改革措施落地见效，着力促进经济结构优化升级。