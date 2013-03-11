芝加哥期市：CBOT大豆收高，因现货走强及巴西交付延误

重温稿-台湾货币市场：提存期初短率走跌，市况宽松去化不易

* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间18:08