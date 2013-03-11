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市场报道 | 2013年 3月 12日 星期二 05:23 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因现货走强及巴西交付延误

路透3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周一上涨，交易商说，因现货市场走强，且预期巴西大豆出货延误将使更多出口需求转向美国。

近月大豆合约和豆粕合约受价差交易带动上涨，远月合约则因此走软。

现货市场上涨支持豆油价格，尽管豆油期货和大豆及豆粕一起上扬。

一阿根廷气象学家称，该国大豆和玉米种植地区近几天迎来一些降水，且布宜诺斯艾利斯南部在本周稍后可能将迎来降霜。

出口检验数据令人失望。美国农业部(USDA)称，上周出口检验1,711.4万蒲式耳美国大豆，远低于市场预估区间3,000-4,000万蒲式耳。

USDA对3月5日的销售公布作更正，称民间出口商报导销售225,000吨2013/2014年大豆和120,000吨玉米往中国，而不是销售345,000吨2013/14年的大豆往中国。

CBOT称，3月豆油合约有7口交割，豆粕合约有1口交割，大豆合约有五口交割。

3月大豆期货合约 升6-1/4美分，报每蒲式耳15.14-3/4美元。

3月豆粕合约 收高2美元，报每短吨438.1美元。3月豆油合约 收升0.08美分，报50.24美分。

今日CBOT大豆预估成交量为125,378口，豆粕为53,328口，豆油为58,478口。

以下为CBOT农产品期货在1911 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 734.50 9.25 1.3% 13.6%

CBOT大豆 Sc2 1514.75 6.25 0.4% 26.4%

CBOT豆粕 SMc1 438.10 2.00 0.5% 41.6%

CBOT豆油 BOc1 50.24 0.08 0.2% -3.6%

CBOT小麦 Wc1 694.00 4.00 0.6% 6.3%

CBOT稻米 RRc1 1500.00 -12.50 -0.8% 2.7%

NYMEX原油期货 CLc1 91.88 -0.07 -0.1% -7.0%

道琼工业指数 .DJI 14,429 32 0.2% 18.1%

现货金 XAU= 1580.41 2.67 0.2% 1.1%

欧元/美元 EUR= 1.3035 0.0031 0.2% 0.7%

美元指数 .DXY 82.6020 -0.0940 -0.1% 3.0%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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