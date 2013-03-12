芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因南美大豆收割向前推进

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低，交易商称，受累于技术性卖盘和南美收割推进带来的压力。
美国农业部的数据显示，没有新的美国旧作产大豆出口，有关巴西大豆出口被美国大豆取代的忧虑缓解。
根据咨询公司AgRural的数据，巴西最大的大豆种植省马托格罗索已完成75%的大豆收割。
近月CBOT大豆合约涨幅不及远月合约，因交易商通过出脱5月/7月以及7月/11月套利交易获利了结。
周二午盘，通过驳船运往美国墨西哥湾地区的现货大豆持稳至走软，不过，近月合约价格仍高于远月合约。
油世界称，大豆价格可能在4月多数时间保持在高位，因巴西主要出口商面临运输问题，但之后可能承压，因美国大豆种植面积可能达创纪录水平。
美国农业气象学家称，预计本周阿根廷降水增加，且可能出现霜冻，但应该出现在大面积大豆种植区的南部。
CBOT报告，今日有5口3月合约交割，1口豆粕合约和1口豆油合约交割。
3月大豆期货合约 收跌25美分，报每蒲式耳14.89-3/4美元。
3月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨436.4美元。3月豆油合约 回落0.41美分，报49.83美分。
今日CBOT大豆预估成交量为137,375口，豆粕为44,866口，豆油为58,947口。
以下为CBOT农产品期货在1923 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 741.00 6.50 0.9% 14.6%
CBOT大豆 Sc2 1489.75 -25.00 -1.7% 24.3%
CBOT豆粕 SMc1 436.40 -1.70 -0.4% 41.0%
CBOT豆油 BOc1 49.83 -0.41 -0.8% -4.3%
CBOT小麦 Wc1 700.50 6.50 0.9% 7.3%
NYMEX原油期货 CLc1 92.53 0.47 0.5% -6.4%
道琼工业指数 .DJI 14,451 4 0.0% 18.3%
现货金 XAU= 1593.04 12.65 0.8% 1.9%
欧元/美元 EUR= 1.3030 -0.0013 -0.1% 0.7%
美元指数 .DXY 82.5750 0.0020 0.0% 3.0%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 于春红)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。