芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因南美大豆收割向前推进

路透3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低，交易商称，受累于技术性卖盘和南美收割推进带来的压力。

美国农业部的数据显示，没有新的美国旧作产大豆出口，有关巴西大豆出口被美国大豆取代的忧虑缓解。

根据咨询公司AgRural的数据，巴西最大的大豆种植省马托格罗索已完成75%的大豆收割。

近月CBOT大豆合约涨幅不及远月合约，因交易商通过出脱5月/7月以及7月/11月套利交易获利了结。

周二午盘，通过驳船运往美国墨西哥湾地区的现货大豆持稳至走软，不过，近月合约价格仍高于远月合约。

油世界称，大豆价格可能在4月多数时间保持在高位，因巴西主要出口商面临运输问题，但之后可能承压，因美国大豆种植面积可能达创纪录水平。

美国农业气象学家称，预计本周阿根廷降水增加，且可能出现霜冻，但应该出现在大面积大豆种植区的南部。

CBOT报告，今日有5口3月合约交割，1口豆粕合约和1口豆油合约交割。

3月大豆期货合约 收跌25美分，报每蒲式耳14.89-3/4美元。

3月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨436.4美元。3月豆油合约 回落0.41美分，报49.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为137,375口，豆粕为44,866口，豆油为58,947口。

以下为CBOT农产品期货在1923 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 741.00 6.50 0.9% 14.6%

CBOT大豆 Sc2 1489.75 -25.00 -1.7% 24.3%

CBOT豆粕 SMc1 436.40 -1.70 -0.4% 41.0%

CBOT豆油 BOc1 49.83 -0.41 -0.8% -4.3%

CBOT小麦 Wc1 700.50 6.50 0.9% 7.3%

NYMEX原油期货 CLc1 92.53 0.47 0.5% -6.4%

道琼工业指数 .DJI 14,451 4 0.0% 18.3%

现货金 XAU= 1593.04 12.65 0.8% 1.9%

欧元/美元 EUR= 1.3030 -0.0013 -0.1% 0.7%

美元指数 .DXY 82.5750 0.0020 0.0% 3.0%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>